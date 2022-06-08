Количество загранпоездок американцев этим летом может достичь доковидного уровня

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В США число бронирований туристических загранпоездок на лето 2022 года приближается к допандемийному уровню 2019 года на фоне снятия коронавирусных ограничений в мир, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на доклад ForwardKeys.

На данный момент количество бронирований американцами заграничных туров на июнь и август составляет 97% от показателя 2019 года.

При этом некоторые регионы пользуются небывалым спросом среди американских туристов: бронирование туров в страны Карибского бассейна уже составило 109% по сравнению с уровнем 2019 года%. На страны Южной Америки и Европы приходится 95% и 93% резервирований 2019 года соответственно.

Спрос на страны Азиатско-Тихоокеанского региона со стороны американцев пока не так высок по причине сохраняющейся жесткой антиковидной политики в Китае, которая негативно сказывается на всем регионе. Количество бронирований азиатских туров в США на это лето составляет только 62% от докризисного периода.

Как отметил руководитель нью-йоркского туристического агентства JayWay Travel Чарльз Невилл, американцы в 2022 году из-за событий на Украине склонны отказываться от поездок в страны Центральной и Восточной Европы, где Польша, Венгрия и Чехия традиционно пользовались спросом. Вместо этого туристы более заинтересованы такими направлениями, как Италия и Греция, где в летний период трудно найти номера в отелях, добавил Невилл.