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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Япония с 10 июня начнет принимать группы иностранных туристов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Правительство Японии решило разрешить возобновить с 10 июня прием иностранных туристических групп, объявил премьер-министр Фумио Кисида. Его цитирует Кyodo News.

Пандемия коронавируса

Возобновление въездного туризма после двух лет перерыва из-за пандемии будет постепенным, чтобы можно было сдерживать распространение инфекции, предупредил премьер. Процесс начнется с групповых поездок с гидами, кроме того, к пяти аэропортам, которым уже разрешено принимать международные рейсы, добавится еще два. Это аэропорты Наха и Нью-Титосэ, откуда можно добраться в популярные туристические места на Окинаве и Хоккайдо.

На первых порах Япония будет принимать группы только из 98 стран, где риск распространения COVID-19 считается минимальным. В перечень входят США, Австралия, Китай и Южная Корея. Гражданам из этих стран разрешается въезжать в Японию без тестирования и карантина. Список безопасных стран постоянно пересматривается.

Кисида пообещал, что власти будут следить за ситуацией и по мере возможности отменять ограничения в туризме.

Ранее правительство решило увеличить со 2 июня с 10 тысяч до 20 тысяч количество иностранцев, которые могут въезжать в страну в течение суток.

Правительство страны также призывает туристов соблюдать в Японии антиковидные меры, среди них - ношение маски и социальное дистанцирование.

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Япония Фумио Кисида Наха Нью-Титосэ Окинава Хоккайдо
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