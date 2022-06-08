Прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ снизилась почти на треть в 2021 году

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ за 2021 год составила 513,22 млрд рублей против 729,578 млрд рублей в 2020 году, говорится в материалах компании.

В мае расчеты "Интерфакса", основанные на формуле дивиденда на "преф", позволили прогнозировать прибыль "Сургутнефтегаза" за 2021 год в 513 млрд рублей. В январе аналитики, опрошенные агентством, ожидали показатель на уровне 485 млрд рублей.

Выручка компании выросла в 1,8 раза, до рекордных 1,888 трлн рублей, себестоимость - в 1,9 раза, до 1,36 трлн рублей.

Ликвидные активы "Сургутнефтегаза" (которые рынок привык называть "кубышкой") по итогам 2021 года достигли 4,13 трлн рублей. По итогам III квартала 2021 года этот показатель был на уровне 3,813 трлн рублей, на начало 2021 года - 3,568 трлн рублей.

"Сургутнефтегаз" уже опубликовал рекомендации дивидендов: 4,73 рубля на привилегированную акцию и 0,8 рубля на обыкновенную. Годовое собрание акционеров компании состоится 30 июня.