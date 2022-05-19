"Префы" "Сургутнефтегаза" выросли на 20% на новостях о дивидендах

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" выросли в начале торгов на "Московской бирже" в четверг на 20% (до 40 рублей за штуку), обыкновенные акции подорожали на 4,2% (до 24,39 рубля за штуку) на новостях о дивидендах.

Совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить дивиденды в 4,73 рубля на привилегированную акцию и 0,8 рубля на обыкновенную, говорится в сообщении компании. СД принял решение установить 20 июля в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Годовое собрание акционеров "Сургутнефтегаза" состоится 30 июня.

Ранее аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали, что дивиденды "Сургутнефтегаза" по привилегированным акциям за 2021 год составят порядка 4,5 рублей, что в среднем неплохо, но гораздо меньше по сравнению с рекордами предыдущих лет. Снижение дивидендов на "преф" может произойти из-за падения чистой прибыли - консенсус экспертов ожидал ее сокращения на 33% относительно 2020 года, до 485 млрд рублей.

Прогноз, а скорее оценка дивидендов на обыкновенную акцию, был традиционный - 0,65-0,7 рубля.