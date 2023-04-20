Совет директоров "Сургутнефтегаза" 24 апреля определится с проведением ГОСА

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Сургутнефтегаза" 24 апреля рассмотрит вопрос о проведении годового собрания акционеров, сообщает компания.

Компания не публиковала годовую отчетность ни по РСБУ (от которой считаются дивиденды), ни по МСФО. Как сообщалось, опрошенные "Интерфаксом" эксперты ожидают существенного роста показателей выручки компании, однако расходятся в прогнозах чистой прибыли - в диапазоне от 205 до 489 млрд рублей - из-за неопределенности по "кубышке" (ликвидные активы "Сургутнефтегаза", по большей части представленные многомиллиардными суммами на долларовых депозитах в различных банках).

На фоне широкого разброса оценок чистой прибыли разнятся и прогнозы по дивидендам на привилегированные акции "Сургутнефтегаза": от 1,9 до 4,5 рубля на бумагу. Консенсус по дивидендам на префы сходится в 3,13 рубля на акцию, что скромнее 4,73 рубля на акцию по итогам 2021 года. Консенсус-прогноз дивидендов на обычную акцию традиционный - 0,8 рубля.

Также компания не раскрывала кандидатов в новый совет директоров. В настоящее время в совете директоров компании 9 участников: гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, главный инженер - первый заместитель гендиректора Александр Буланов, бывшие сотрудники "Сургутнефтегаза" Николай Матвеев, Валерий Егоров, Георгий Мухамадеев, Александр Агарёв, а также члены совета из числа акционеров - Иван Диниченко, Виктор Кривошеев, Илдус Усманов.