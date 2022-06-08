Цена Brent приблизилась к $122 за баррель

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти в среду вечером, несмотря на публикацию данных об увеличении запасов топлива в США.

К 18:05 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,37 (1,14%), до $121,94 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,2 (1%), до $120,61 за баррель.

Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на неделе, завершившейся 3 июня, выросла на 2,02 млн баррелей - до 416,76 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики. При этом товарные резервы бензина снизились на 812 тысяч баррелей и составили 218,18 млн баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 2,59 млн баррелей, до 108,98 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, ожидали снижения по нефти на 2,9 млн баррелей, повышения по бензину и дистиллятам - на 2 млн баррелей и 800 тысяч баррелей соответственно.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали недельное увеличение запасов нефти в стране на 1,845 млн баррелей после снижения на 1,181 млн баррелей неделей ранее. Это вряд ли сможет успокоить рынок, учитывая, что резервы находятся на минимуме для этого сезона за последние девять лет, отметил Bloomberg.

Негативным фактором для рынка также стали сообщения о возможной забастовке рабочих на нефтяных месторождениях в Норвегии. Порядка 700 сотрудников нефтяной отрасли планируют начать забастовку с 12 июня, целью которой станет повышение зарплат, заявил ряд профсоюзных движений страны.