Минэкономразвития отметило, что инфляция в РФ скорректировала траекторию в мае

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в мае и начале июня показывает, что ее динамика скорректировала траекторию после достижения пиков в марте-апреле, говорится в комментарии Минэкономразвития к данным по колебаниям цен.

"Околонулевая динамика инфляции на прошлой неделе, а также рекордно низкие помесячные темпы роста цен в мае (0,12% м/м) позволяют сделать вывод о том, что инфляция скорректировала траекторию после достижения пиков в марте и апреле этого года", - отмечается в сообщении пресс-службы министерства.

"Вместе с тем на темпы роста потребительских цен будет оказывать влияние перестройка логистических цепочек, ситуация с урожаем, а также внешняя конъюнктура. Продолжаем внимательно отслеживать эти процессы, свою уточненную оценку дадим в рамках обновления прогноза социально-экономического развития", - сообщили в Минэкономразвития.

"При этом согласно оперативным данным, которые мы получаем, уровень потребительского спроса сохраняется на низком уровне", - подчеркивают в министерстве.

В министерстве отмечают, что для поддержки ситуации правительство наращивает бюджетные расходы и продолжает реализацию льготных программ кредитования бизнеса с поручительствами от государства. "Положительное влияние на спрос окажет произведенная с 1 июня индексация прожиточного минимума, МРОТ и пенсий на 10%", - добавили в министерстве.

"Однако для преодоления тренда и стимулирования спроса в частном секторе необходимо дальнейшее и существенное смягчение денежно-кредитной политики", - считают в Минэкономразвития.

Росстат ранее в среду сообщил, что инфляция в РФ в мае замедлилась до 0,12% (минимум для этого месяца за все время наблюдения с 1991 года) с 1,56% в апреле и 7,61% в марте. В годовом выражении инфляция в мае замедлилась до 17,10% с 17,83% в апреле (был максимум с января 2002 года).

После недельной паузы была опять зафиксирована символическая дефляция на 0,01% с 28 мая по 3 июня после нулевой инфляции с 21 по 27 мая и дефляции в 0,02% с 13 по 20 мая. Инфляция в годовом выражении к 3 июня снизилась до 17,02%.