Мишустин подписал постановление об индексации пенсий и МРОТ с 1 июня

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 июня минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума и страховых пенсий неработающим пенсионерам.

"На прошлой неделе президент провел заседание президиума Госсовета, на котором поручил принять целый пакет мер социальной поддержки. Как подчеркнул глава государства, рост благосостояния и качества жизни людей является ключевым, неизменным приоритетом. Прежде всего, речь идет об индексации с 1 июня на 10% минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и страховых пенсий неработающим пенсионерам. Соответствующее постановление подписано", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Он отметил, что для поддержки свыше 50 млн граждан в федеральном бюджете предусмотрено более 500 млрд рублей.

"Теперь неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно станут получать свыше 19 тысяч рублей. Минимальный размер оплаты труда превысит 15 тысяч 200 рублей, что приведет к увеличению зарплаты более 4 млн работников", - сказал премьер.

"Повышен и прожиточный минимум, а вместе с ним станут больше ежемесячные пособия на ребенка в возрасте до 3 лет, а также выплаты пособий на детей от 3 до 17 лет из семей с низкими доходами и целый ряд других", - сказал Мишустин.