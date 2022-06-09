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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:38

Агрохолдинг "Степь" в I квартале увеличил операционную прибыль в 1,6 раза,

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В I квартале 2022 года агрохолдинг "Степь" (принадлежит АФК "Система") увеличил операционную прибыль в 1,6 раза (на 64,4%) по сравнению с показателем за I квартал 2021 года, до 1,467 млрд рублей.

Скорректированная чистая прибыль (в доле АФК) сократилась на 18,4%, до 244 млн рублей, сообщается в отчетности корпорации.

Скорректированная OIBDA (корректировки были связаны с начислениями по программе LTI) увеличилась в 2,2 раза (на 122,4%), до 2,661 млрд рублей. Рост был обеспечен в основном эффективной реализацией остатков рекордного урожая прошлого года и положительной динамикой цен реализации продукции. Кроме того, росту показателя способствовали стратегия продаж в сегментах "агротрейдинг" и "трейдинг нишевыми культурами", а также повышение показателей сахарного и бакалейного трейдинга и сегмента "садоводство".

Показатель рентабельности скорректированной OIBDA повысился на 1,1 п.п., до 18,9%.

Выручка агрохолдинга в I квартале выросла вдвое (на 108,9%), до 14,105 млрд рублей, в результате возросших объемов производства молока, а также развития трейдинга нишевыми культурами. Вклад в увеличение выручки внесли также сахарный и бакалейный трейдинг и запущенные в 2021 году направления бизнеса - производство фасованных сыров и дистрибуция молочной продукции и растительных альтернатив.

Объем капитальных вложений "Степи" по итогам I квартала составил 0,7 млрд рублей. Инвестиции были направлены на проекты молочного животноводства, приобретение сельскохозяйственной техники и выкуп земельных паев.

Земельный банк компании на конец марта составил 578 тысяч га.

Чистый долг вырос на 56,2%, до 37,4 млрд рублей, из-за увеличения оборотного капитала, в том числе в трейдинговых направлениях, более ранней закупки средств производства, а также финансирования проектов по выходу во вторичные переделы в течение 2021 года.

Благодаря программе импортозамещения и заблаговременным закупкам средств производства в хозяйствах агрохолдинга была успешно завершена весенняя посевная кампания, план по севу базовых и нишевых культур полностью выполнен, говорится в отчете.

Агрохолдинг "Степь" создан в 2014 году, он занимается растениеводством, молочным животноводством, продажей сельхозпродукции, а также сахара и бакалеи, производством и дистрибуцией сыров, молочных продуктов. Активы холдинга расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области.

Степь АФК Система Кубань Ставрополье Ростовская область
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