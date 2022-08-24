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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Агрохолдинг "Степь" утроил квартальную выручку

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Агрохолдинг "Степь" (входит в АФК "Система") во втором квартале увеличил выручку в три раза в годовом измерении, до 15,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании.

Показатель OIBDA составил 2,9 млрд рублей, что на 46,5% больше, чем годом ранее.

Выручка в первом полугодии увеличилась в 2,5 раза, до 29,4 млрд рублей, OIBDA - на 74,8%, до 5,6 млрд рублей.

Агрохолдинг также сообщил, что по итогам июля экспортировал рекордный объем зерна - 164 тысячи тонн и занял четвертое место среди российских экспортеров. Основные поставки пришлись на Саудовскую Аравию, Турцию и Египет.

Объем реализации продукции в сегменте "Агротрейдинг" по итогам 2021/2022 сельхозсезона (июль-июнь) вырос на 43% и превысил 1,8 млн тонн. Увеличение обеспечили эффективная система продаж и развитие международного агротрейдинга, уточнил агрохолдинг.

В молочном животноводстве холдинга валовый надой по итогам второго квартала вырос на 75,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 36,1 тыс. тонн. Объем продаж в сегменте "Сахарный и бакалейный трейдинг" по итогам 6 месяцев увеличился на 17%, до 156 тыс. тонн, реализация фасованной бакалейной продукции - на 30%.

Как заявил через пресс-службу гендиректор агрохолдинга Андрей Недужко, "Степь" успешно адаптируется к сложным внешним факторам, выстраивает новые партнерства и развивает программу импортозамещения. "Все это обеспечивает компании потенциал для дальнейшего укрепления лидерских позиций в отрасли"", - считает он.

Агрохолдинг "Степь" развивает бизнес по нескольким ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, производство и дистрибуция сыров, молочных продуктов. Активы расположены на юге России, в наиболее благоприятных с точки зрения климата, урожайности и логистики регионах. Это Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область.

Степь АФК Система Саудовская Аравия Турция Египет Андрей Недужко
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