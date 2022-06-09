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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Бывшую "дочку" производителя кофе Paulig в РФ возглавил ее новый владелец

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Генеральным директором ООО "Милфудс" (бывшее ООО "Паулиг Рус") стал новый владелец бизнеса Викас Сои, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Как сообщалось, финский Paulig, специализирующийся на производстве кофе, в начале мая закрыл сделку по продаже российского бизнеса частному инвестору Викасу Сои. Ранее он работал в дистрибьютере "Мегаполис" Игоря Кесаева и Сергея Кациева, а затем стал управляющим директором кофейного производителя Milagro Beverage Company.

Затем у компании, переименованной в "Милфудс", сменился гендиректор: 17 мая им стал Димитрий Ван Хейс, который является владельцем и гендиректором ООО "МБК" ("Милагро Бевередж Компани").

С 8 июня его в должности гендиректора "Милфудс" сменил Сои.

Российский бизнес Paulig включал завод по обжарке кофе в Твери и 200 сотрудников. Торговые марки и рецептура в сделку не вошли. Бренд Paulig уйдет с российского рынка в течение следующих месяцев. Поставки зеленого кофе новому владельцу российской фабрики продолжатся в течение переходного периода, который займет не более трех месяцев.

Paulig Финляндия
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