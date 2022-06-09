Клиенты Тинькофф банка пожаловались на сложности со снятием валюты

Банк объяснил сбоем отсутствие информации о ее наличии на онлайн-карте

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Информация о наличии валюты в банкоматах Тинькофф банка недоступна, сообщили "Интерфаксу" клиенты кредитной организации.

На карте местности в онлайн-банке и на сайте кредитной организации не показывается ни одного банкомата, в котором можно снять наличные доллары и евро (даже небольшую сумму в $10). При этом, как следует из карт, снять наличные рубли можно без проблем во многих банкоматах.

"В банкоматах Тинькофф можно снимать валюту. Если на карте банкоматов нет доступных для снятия, то валюты для снятия нет. Рекомендую отслеживать, когда появится валюта", - передал "Интерфаксу" сообщение техподдержки банка один из клиентов кредитной организации.

Другой клиент Тинькофф банка сообщил, что еще неделю назад снимал валюту в банкомате кредитной организации без проблем. "Сегодня уже этого сделать не смог. На карте нет ни одного банкомата с валютой", - сказал он.

Представитель Тинькофф банка заявил, что снять валюту в банкоматах можно, просто не во всех она есть. Он отметил, что банк оперативно пополняет банкоматы.

"Карта сломалась, чиним", - сказал он, добавив, что скоро на ней появится информация о наличии валюты в банкоматах.

Ранее в четверг Тинькофф банк сообщил, что с 23 июня вводит комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте. Плата будет введена для карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Стоимость обслуживания таких счетов составит 1% в месяц при балансе свыше 1 тыс. у.е. в валюте счета. Комиссия будет списываться ежедневно.

Аналогичную практику Тинькофф банк в ближайшее время распространит и на валюту, хранящуюся на брокерских счетах.

"Эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф банка", - объяснила кредитная организация.

Тинькофф банк с 23 июня также перестает открывать накопительные счета в валюте, такие счета можно будет открыть только в рублях. Существующие накопительные счета в долларах и евро будут закрыты, хранящиеся на них средства - переведены на счета клиентов в этих же валютах, заявил банк.