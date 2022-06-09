Росбанк повысил стоимость переводов в евро для малого бизнеса

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Росбанк повысил стоимость переводов в евро для клиентов малого бизнеса, а также скорректировал стоимость ведения счетов в долларах и евро, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

Так, с 14 июня стоимость переводов в евро составит 0,15% от суммы платежа для клиентов с "Опцией ВЭД" (минимум 40 евро, максимум 200 евро) и 0,2% от суммы платежа для остальных клиентов (минимум 80 евро, максимум 250 евро). Комиссия за переводы в остальных иностранных валютах осталась прежней.

Кроме того, банк ввел ежемесячную комиссию 0,2% от среднего остатка по счету за месяц для счетов со средним остатком свыше 20 тыс. евро (ранее комиссия взималась при остатках свыше 50 тыс. евро).

Также с 1 июля изменится стоимость ведения счетов в долларах: за обслуживание счетов со средним остатком за месяц свыше 300 тыс. долларов вводится комиссия 0,9% от остатка по счету.

Накануне Росбанк уведомил крупных корпоративных клиентов об изменениях тарифов на ведение счетов в долларах и евро. Кроме того, был увеличен размер комиссии за выполнение функций агента валютного контроля.