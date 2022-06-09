Российские экспортеры зерна пожаловались на "рукотворные барьеры" в поставках

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Россия не сможет выбрать квоту на экспорт зерна в этом сезоне из-за "рукотворных барьеров" в поставках, заявил для поставок, заявил на площадке клуба "Валдай" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

"Лучшей иллюстрацией нашего сегодняшнего состояния является то, что многие ругали квоту, что она регулирует, ограничивает объем экспорта из России. Но сегодня мы не можем выбрать квоту, мы ее точно не выберем", - сказал он.

Причиной он назвал "незримые барьеры" на пути экспорта.

"Главный из них - это обеспеченность судами. Все, что касается морского транспорта, это самое эффективное для навалочных грузов, к которым относится зерно. У нас есть существенное ограничение, есть отдельные юрисдикции, популярные в мореплавании, которые попросту запрещают судам под их флагом заходить на территорию российских портов, даже при том, что есть четкая команда под загрузку зерна. То есть это просто запрещено этими юрисдикциями, в том числе из Европейского союза", - сказал Зернин.

Это существенно ограничивает возможности стран получать российское зерно, в котором они нуждаются, добавил он и привел для примера Египет.

"То, что происходит сейчас, уже выходит за рамки логики, потому что сегодня, действительно, целенаправленно создаются рукотворные барьеры на пути продуктов питания, что мы ощущаем каждый день со своими поставками. Это факт, факт, который отрицают, потому что все понимают, насколько это подло. Я по-другому это объяснить не могу. Потому что когда с больших трибун нам говорится о том, что может быть свободная поставка, нет никаких барьеров на пути российского зерна - это не так. Барьеры остаются, мы это видим в своей ежедневной работе и как можем с ними справляемся. У нас есть определенные оперативные успехи, мы выполняем все свои обязательства, мы продолжаем участвовать во всех крупнейших международных тендерах. Последний египетский тендер показал, что, несмотря на все заверения, что не существует барьеров по предоставлению судов, Египет не смог найти фрахт на российское зерно. Все три лота, которые выиграла Россия, мы должны сами обеспечить флотом, в отличие от всех остальных стран", - сказал Зернин.

При этом, по его оценке, производство необходимого количества российских судов займет несколько лет, "в течение которых все наши клиенты, это крупнейшие страны-покупатели российского зерна, окажутся в двусмысленной ситуации", если немедленно не будут отменены действующие ограничения.

Также руководитель союза упомянул ограничение в расчетах.

"Кредитные линии на закупку российского зерна на сегодняшний день заморожены в третьих банках, не в банках этих стран, а в третьих банках, которые традиционно являлись основными клиринговыми организациями по организации расчетов в области торгового финансирования", - сообщил Зернин.

Это критично для малого и среднего бизнеса, на который приходится около 30% российского экспорта. "Когда компания два месяца буквально с боями выбивает деньги из банка, естественно, приостанавливаются все закупочные операции", - отметил он.

В результате на юге России сформировались избыточные остатки зерна, поскольку существенная доля экспортеров оказалась "выбита" из бизнеса. "И мы это видим по темпам выборки квот. Когда у крупных компаний она фактически выбрана, те остатки - а там чуть больше 20%, которые не выбраны - это, в первую очередь, доли малых и средних компаний", - сказал Зернин.

Квота на экспорт зерна из России действует с 15 февраля до конца июня (конца 2021-2022 сельхозгода). Ее объем составляет 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы.

8 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что предметных разговоров о вывозе российского зерна на международные рынки еще не ведется. Он также упомянул проблемы трейдеров зерна с запретами российским судам заходить в порты ЕС и других стран, а также ограничения в расчетах за зерно.

Ранее президент Владимир Путин выразил готовность помочь в недопущении глобального продовольственного кризиса и направить российское зерно на внешние рынки, но при условии, что будут отменены мешающие этому санкции.