Песков заявил об отсутствии предметных разговоров об экспорте российского зерна

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Предметных разговоров о вывозе российского зерна на международные рынки пока не ведется, трейдеры, которые занимаются этой темой, сталкиваются со многими проблемами, вызванными санкциями, заявили пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы знаете заявление президента Путина, который сказал, что для того, чтобы российские объемы зерна были все-таки поставлены на международные рынки, нужно менять соответствующие санкции, которые наложены - прямые и косвенные, санкции, связанные со страхованием судов, с невозможностью захода в порты европейские и так далее, судов, которые везут это зерно. Все это существенно затрудняет процесс", - ответил он на вопрос, обсуждает ли Россия с кем-то, кроме Турции, возможности вывоза зерна и не обсуждается ли в этом контексте смягчение санкций в отношении Москвы.

Кроме того, есть вопрос и оплаты этого зерна, заметил Песков.

"Предметных пока разговоров на этот счет нет. Собственно, трейдеры этим занимаются, но они натыкаются вот на эту стену ограничений", - сказал он.

Говоря о переговорах в Турции, Песков напомнил, что в данном случае обсуждается именно аспект вывоза украинского зерна. "На этот счет ведется диалог, а что касается остальных направлений, то это тема трейдеров уже", - сказал Песков.

Чтобы решить проблему вывоза украинского зерна, нужно знать позицию Киева, продолжил он.

"Во-первых, насколько нам известно, этого зерна гораздо меньше, чем заявляют все время украинцы. А второе - наверное, не нужно сильно преувеличивать значение этих запасов зерна с точки зрения влияния на международные рынки зерна, слишком малый процент для того, чтобы существенное влияние оказывать на развитие того продовольственного кризиса, который уже начался, всемирный", - добавил представитель Кремля.

Он в очередной раз повторил тезис Москвы о том, что не украинские события стали катализатором продовольственного кризиса в мире.

"Этому предшествовала целая цепочка событий и ошибочных действий правительств разных стран мира", - сказал пресс-секретарь президента Путина.

Отвечая на уточняющий вопрос, рассматривает ли Россия посредничество третьих стран в этом вопросе, он сказал: "Для того, чтобы что-то рассматривать, наверное, украинская сторона должна сказать, что им нужно, хотят ли они вообще это зерно куда-то отправлять".