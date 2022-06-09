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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Продавцы чая и кофе ждут стабилизации ситуации с импортом сырья к осени

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Ситуация с поставками сырья для производства чая и кофе в России очень напряженная, но к сентябрю может стабилизироваться, прогнозирует президент ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия. Он сказал обэтом на Неделе российского ритейла в Москве.

По его словам, чайная и кофейная отрасли на 100% зависят от импорта сырья, при этом 75% кофе и до 95% чая, который есть в продаже, перерабатывается и расфасовывается в России.

"В очень краткосрочной перспективе ситуация с поставками сырья напряженная, но пока управляемая. В ближайшие месяц-два мы ожидаем очень серьезную турбулентность. Связано это, в первую очередь, с логистическими вопросами", - сказал Чантурия.

Все страны-поставщики чайного и кофейного сырья "готовы торговать, здесь проблем нет", продолжил он, "но срок доставки сырья вырос в три раза".

"Если раньше мы получали контейнеры в течение 35-40 дней, то теперь - 90 дней и без гарантии, - сказал он. - Некоторые (транспортные - ИФ) компании по собственной инициативе усилили давление и не берут контейнеры в сторону России на свои суда, транспортные коридоры заузились".

По оценке Чантурия, пока торговля и производство работают на имеющихся запасах. При этом от попросил представителей ритейла учитывать специфику отрасли, то, что она на 100% зависит от импорта сырья, и смягчать условия взаимодействия с поставщиками - в частности, вводить мораторий на штрафы за недопоставки. В ином случае продукции просто не будет и ситуация дестабилизируется очень серьезно, предупредил он.

Сейчас обсуждаются новые маршруты поставки сырья, в том числе через Турцию и Иран, а также идет поиск новых механизмов взаимодействия с торговлей.

"До сентября-октября мы без особых сложностей дотянем, а там могут заработать новые маршруты и мы преодолеем эту сложность", - рассчитывает глава Росчайкофе.

Росчайкофе Рамаз Чантурия Турция Москва Иран
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