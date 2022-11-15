МТС запустила сервис бронирования отелей по России

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Дочерняя компания ПАО "МТС" - ООО "МТС Трэвел" - запустила сервис бронирования отелей по России, сообщила компания.

Сервис доступен по адресу travel.mts.ru, на сегодняшний день через него доступно примерно 14 тысяч российских отелей и гостиниц, а также онлайн-бронирование жилья в Турции.

До конца года для бронирования станут доступны отели в СНГ, позже - в странах дальнего зарубежья.

Доступ к базе отелей и других объектов предоставляет сервис Bronevik.com, который "МТС Трэвел" приобрела в июле 2022 года за 4 млрд рублей (предоставляет возможность забронировать отели в России, Белоруссии, Грузии, Узбекистане и других странах).

В перспективе функционал сервиса планируется расширить, чтобы потребители смогли решать и другие задачи, связанные с организацией самостоятельных путешествий (включая покупку билетов на транспорт, организации экскурсий и развлечений).

Туристическую "дочку" МТС зарегистрировала в июне 2022 года.

Цель МТС - создать экосистему в сфере путешествий, которая будет включать в себя сервисы покупки билетов на транспорт, экскурсии, гиды, аренду авто, покупку билетов на концерты, финансовые продукты и др.