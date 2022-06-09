USM закрыл сделку по обратной продаже "ИКС Холдинга" и его активов Черепенникову

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Холдинг USM завершил юридические процедуры по закрытию сделки по продаже "ИКС Холдинга" и ряда его активов основателю IT-холдинга Антону Черепенникову.

По данным ЕГРЮЛ, 7 июня было зарегистрировано ООО "ХК Икс" с уставным капиталом в 19,5 млрд рублей. Бенефициаром компании является Черепенников с долей 100%.

"ХК Икс" учреждено через реорганизацию ООО "ЮЭсЭм Телеком" в форме выделения, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

"ХК Икс", в свою очередь, владеет 100% ООО "ИКС Холдинг". На 8 июня в портфель активов последней входят ГК "Цитадель", ГК Yadro, компания "Криптонит", а также ООО "Мегафон 1440", связанное с созданием низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных.

В пресс-службе "ИКС Холдинга" "Интерфаксу" подтвердили закрытие сделки, отметив, что все юридические процедуры, связанные с этим процессом, завершены.

USM в конце февраля 2022 года договорился о продаже Черепенникову "ИКС Холдинга" с рядом активов (речь о ГК "Цитадель", производителе серверов и систем хранения данных Yadro, научно-исследовательской компании "Криптонит" и проектах, связанных с созданием спутниковой системы передачи данных).

Сообщалось, что USM сохранит за собой группу IT-компаний "Форпост", провайдера BSS-решений Nexign и разработчика платформы безопасной монетизации данных OneFactor.