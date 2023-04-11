Годовая выручка "ИКС Холдинга" выросла в 2,2 раза - до 91 млрд рублей

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В 2022 году выручка "ИКС Холдинга" Антона Черепенникова по МСФО составила 91 млрд рублей, увеличившись почти в 2,2 раза с 42 млрд рублей в 2021 году, сообщила компания.

Показатель EBITDA по итогам 2022 года составил 29 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2021 годом почти втрое - с 10 млрд рублей. В сообщении уточняется, что показатели за 2021 год приведены без учета активов, выбывших после отделения холдинга от USM Holdings в марте 2022 года.

Как отмечается в сообщении, импортозамещение продуктов ушедших с российского рынка иностранных ИТ-гигантов повлекло повышенный спрос на продукцию компаний "ИКС Холдинга" (СХД, серверы). Кроме этого, ряд продуктов по информационной безопасности компаний холдинга остался без равной конкуренции.

Общий объем затрат компаний "ИКС Холдинга" на разработку и исследования в 2022 году составил более 15 млрд рублей.

В сообщении также говорится, что в 2022 году входящая в холдинг компания YADRO заключила форвардные контракты на общую сумму более 80 млрд рублей с крупнейшими операторами связи ("Ростелеком", "Мегафон", Теле2, "Вымпелком") на создание системных решений, которые включают базовые станции стандартов GSM (2G) и LTE (4G), контроллеры базовых станций стандарта GSM, системы управления и мониторинга (NMS).

"ИКС Холдинг", бенефициаром которого является Антон Черепенников, - это многопрофильный IT-холдингом, в который входят группы компаний YADRO, "Цитадель", "Гарда", "Криптонит", а также компания по созданию низкоорбитальный спутниковой группировки широкополосной передачи данных с глобальным покрытием "Бюро 1440". Компании "ИКС Холдинга" создают телеком-оборудование, системы сбора, хранения и анализа данных, системы информбезопасности, спутниковые системы, вычислительную технику, чипы и другие решения.