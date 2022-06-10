Казахстан обсуждает с РФ покупку "дочки" Сбербанка

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Правительство Казахстана в лице национального управляющего холдинга "Байтерек" обсуждает с Россией сделку о покупке "дочки" Сбербанка в республике, сообщила глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.

"Что касается сделки со Сбербанком, то, на самом деле, эта транзакция или эта операция обсуждается между правительством Казахстана в лице "Байтерека" (национальный управляющий холдинг - ИФ-К) и Российской Федерацией, ЕБРР не является частью этого переговорного процесса", - сказала Рено-Бассо журналистам в кулуарах совета иностранных инвесторов.

Она уточнила, что ЕБРР может докапитализировать банк.

"Когда банк уже перейдет к "Байтереку", то есть Казахстан станет собственником этого банка, и, если возникнет необходимость какой-то капитализации дополнительной, то в этом случае наш банк может поучаствовать", - сказала Рено-Бассо.

Как сообщалось, казахстанские "дочки" ВТБ, Альфа-банка и Сбербанка в марте попали под блокирующие санкции США. В мае "дочку" Альфа-банка приобрел казахстанский банк "ЦентрКредит". Сообщалось, что ведется поиск инвесторов для "дочек" Сбербанка и ВТБ. Руководитель блока Sberbank International Тимур Козинцев ранее отмечал, что Сбербанк России отмечает повышенный спрос инвесторов из разных стран к казахстанскому дочернему банку.

По данным Нацбанка Казахстана, по состоянию на 1 мая 2022 года "дочка" Сбербанка, занимает седьмое место по объему активов среди 22 банков страны.

В целом, в американские санкционные списки также попал ряд компаний группы Сбербанка, в том числе дочерние банки на Украине, в Казахстане и Белоруссии, а также Sberbank Europe AG (ее европейские власти ранее приняли решение обанкротить).