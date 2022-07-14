Бывшая "дочка" Альфа-банка в Казахстане исключена из SDN List

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Бывшая "дочка" Альфа-банка в Казахстане исключена из SDN List, сообщил Минфин США.

Альфа-банк (Казахстан) попал под американские санкции вместе с российским головным банком в апреле. После этого банк был вынужден ввести ряд временных ограничений. Почти сразу после включения в SDN List "дочка" Альфа-банка в Казахстане заявила о планируемой смене собственника и о проведении переговоров с рядом инвесторов.

В начале мая банк приобрел казахстанский "ЦентрКредит". Тогда же был запущен процесс ребрендинга, сейчас бывшая "дочка" Альфа-банка в Казахстане работает под брендом Eco Center Bank. Сейчас Eco Center Bank передает активы в пользу АО "Банк ЦентрКредит" в рамках предстоящего объединения двух банков.

"ЦентрКредит" работает с 1988 года, у него широкая сеть филиалов, он обслуживает юридических и физических лиц. Основными акционерами являются глава совета директоров Бахытбек Байсеитов (40,1%) и член совета директоров Владислав Ли (9,2%). По данным Нацбанка Казахстана, на 1 июня 2022 года БЦК и АО "Eco Center Bank" заняли 7-е и 11-е места соответственно среди 22 казахстанских банков по размеру активов.