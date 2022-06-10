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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:27

Минфин пообещал признание гарантий белорусских банков при госзакупках в России

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минфин подготовил проект постановления правительства, предусматривающий признание гарантий белорусских банков при госзакупках на территории России, сообщил замминистра финансов России Алексей Моисеев. Его слова приводит агентство "БелТА".

По его словам, "это нужно для того, чтобы белорусские товары могли поставляться по госзакупкам в Россию не под гарантии российских банков, которые сейчас тяжело получить, а под гарантии своих, белорусских, с которыми они работают".

Соответствующее постановление правительства сейчас уже готовится. Моисеев выразил надежду, что российские чиновники его поддержат.

Минфин Белоруссия Алексей Моисеев
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