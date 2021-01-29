Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04Заразились
на 29.01В России 3 813 048+19 238В мире 101 453 597+587 565

Первое белорусское предприятие допустили к госзакупкам в РФ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - ОАО "Минский моторный завод" (ММЗ, управляющая компания холдинга "Минский моторный завод") первым из белорусских предприятий получило право участия в госзакупках на территории России и рассчитывает значительно увеличить продажи в РФ, сообщила начальник управления реализации в РФ ММЗ Олеся Санько.

"Теперь допускается участие в госзакупках на территории России продукции производителей из стран ЕАЭС. Для этого требуется подтверждение производства промышленной продукции на территории государства - члена Евразийского экономического союза. Подтверждением является наличие сведений о ней в российском реестре евразийской продукции. Для занесения в реестр необходимо получить специальный сертификат о происхождении товара. ОАО "УКХ "ММЗ" стало первым в Белоруссии обладателем такого сертификата, несмотря на то, что его получение - весьма трудоемкий процесс", - приводятся слова Санько в публикации на сайте Минпрома Белоруссии.

По ее словам, "сертификат уже предоставляется российским партнерам, что снимает любые вопросы при участии в тендерах по закупкам для обеспечения государственных и муниципальных нужд, наличие данного документа повысит привлекательность продукции ММЗ в глазах производителей РФ".

В РоссииЛукашенко поставит вопрос о допуске белорусских компаний к госзакупкам в РоссииЛукашенко поставит вопрос о допуске белорусских компаний к госзакупкам в РоссииЧитать подробнее

Санько отметила также, что в конце 2020 года ММЗ подписал соглашение о сотрудничестве с АО "Сбербанк Лизинг", соглашение направлено на реализацию комплексных поставок крупным бюджетным муниципальным организациям. Партнерская программа позволяет потребителям РФ приобретать спецтехнику ММЗ при заключении договора сроком на один год и совокупной стоимости предметов лизинга не менее 1 млн российских рублей.

Представитель ММЗ отметила планы по развитию товаропроводящей сети. В частности, предполагается организовать постоянно действующую выставку расширенного модельного ряда двигателей и спецтехники на торгово-выставочной площадке в ООО "Торговый дом "Минский моторный завод" в Ногинске и его партнеров в каждом федеральном округе России. Также будет создан единый российский сервисный центр на базе ООО "ТД "ММЗ". На базе торгового дома в Ногинске планируется создать сборочное производства двигателей объемом до 5 тыс. штук в год.

Кроме того, предприятие намерено в этом году изготовить первую промышленную партию двигателей линейки MMZ-4D/4DT/4DTI/4DTG для поставки потребителям в Белоруссии и России.

В настоящее время ММЗ сотрудничает с 59 российскими предприятиями промышленной сборки, работает над установлением партнерских отношений еще с десятью. Основными российскими потребителями продукции ММЗ являются ОАО "Электроагрегат" (Курск), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (Башкирия), ЗАО "Заволжский завод гусеничных тягачей" (Нижегородская область), ООО "Завод ПСМ" (Ярославская область), ООО "Арсмаш" (Санкт-Петербург), ПАО "Ковылкинский электромеханический завод" (Мордовия), ООО "ВПТ-Нефтемаш" (Москва).

В 2020 году ММЗ увеличил поставки в Россию более чем на 12% - до $41,5 млн.

О Минском моторном заводе

Минский моторный завод действует с 1963 году. Предприятие акционировано в 2008 году. В 2012 году ММЗ стал управляющей компанией одноименного холдинга, в который входят еще четыре профильных предприятия - ОАО "Гомельский завод пусковых двигателей", ОАО "Житковичский моторостроительный завод", филиал ММЗ в г. Столбцы, ОАО "Лидский литейно-механический завод".

ММЗ является одним из крупнейших производителей дизельных двигателей в странах СНГ, занимает первое место по количеству выпускаемых тракторных и комбайновых двигателей.

Как сообщалось, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко 26 января на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным подчеркнул конструктивное взаимодействие правительств двух стран и отметил, что "достигнуты системные договоренности по участию белорусской продукции в государственных, муниципальных закупках (в РФ - ИФ), решены вопросы по допуску белорусской сельскохозяйственной продукции на российский рынок".

Минский моторный завод Белоруссия Олеся Санько

Новости по теме

Новости

Газпром вышел из болгарского СП "Овергаз Инк."

Гендиректор НМГ Ольга Паскина покинет свой пост

Сбербанк попытается создать конкурента Wildberries и Ozon на базе goods.ru. Обзор

Сбербанк попытается создать конкурента Wildberries и Ozon на базе goods.ru. Обзор

Розничная торговля в России в декабре упала на на 3,6%

Розничная торговля в России в декабре упала на на 3,6%

Число бедных в РФ в III квартале выросло на 1,2 млн к прошлому году

В Госдуме вышли на контакт с представителями TikTok

Число международных путешествий сократилось в 2020 году на миллиард

Число международных путешествий сократилось в 2020 году на миллиард

В Кремле обозначили пути ликвидации социального неравенства в РФ

В ЦБ заявили, что банки РФ могут заработать свыше 1 трлн руб. в 2021 г.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');