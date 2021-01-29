Первое белорусское предприятие допустили к госзакупкам в РФ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - ОАО "Минский моторный завод" (ММЗ, управляющая компания холдинга "Минский моторный завод") первым из белорусских предприятий получило право участия в госзакупках на территории России и рассчитывает значительно увеличить продажи в РФ, сообщила начальник управления реализации в РФ ММЗ Олеся Санько.

"Теперь допускается участие в госзакупках на территории России продукции производителей из стран ЕАЭС. Для этого требуется подтверждение производства промышленной продукции на территории государства - члена Евразийского экономического союза. Подтверждением является наличие сведений о ней в российском реестре евразийской продукции. Для занесения в реестр необходимо получить специальный сертификат о происхождении товара. ОАО "УКХ "ММЗ" стало первым в Белоруссии обладателем такого сертификата, несмотря на то, что его получение - весьма трудоемкий процесс", - приводятся слова Санько в публикации на сайте Минпрома Белоруссии.

По ее словам, "сертификат уже предоставляется российским партнерам, что снимает любые вопросы при участии в тендерах по закупкам для обеспечения государственных и муниципальных нужд, наличие данного документа повысит привлекательность продукции ММЗ в глазах производителей РФ".

Санько отметила также, что в конце 2020 года ММЗ подписал соглашение о сотрудничестве с АО "Сбербанк Лизинг", соглашение направлено на реализацию комплексных поставок крупным бюджетным муниципальным организациям. Партнерская программа позволяет потребителям РФ приобретать спецтехнику ММЗ при заключении договора сроком на один год и совокупной стоимости предметов лизинга не менее 1 млн российских рублей.

Представитель ММЗ отметила планы по развитию товаропроводящей сети. В частности, предполагается организовать постоянно действующую выставку расширенного модельного ряда двигателей и спецтехники на торгово-выставочной площадке в ООО "Торговый дом "Минский моторный завод" в Ногинске и его партнеров в каждом федеральном округе России. Также будет создан единый российский сервисный центр на базе ООО "ТД "ММЗ". На базе торгового дома в Ногинске планируется создать сборочное производства двигателей объемом до 5 тыс. штук в год.

Кроме того, предприятие намерено в этом году изготовить первую промышленную партию двигателей линейки MMZ-4D/4DT/4DTI/4DTG для поставки потребителям в Белоруссии и России.

В настоящее время ММЗ сотрудничает с 59 российскими предприятиями промышленной сборки, работает над установлением партнерских отношений еще с десятью. Основными российскими потребителями продукции ММЗ являются ОАО "Электроагрегат" (Курск), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (Башкирия), ЗАО "Заволжский завод гусеничных тягачей" (Нижегородская область), ООО "Завод ПСМ" (Ярославская область), ООО "Арсмаш" (Санкт-Петербург), ПАО "Ковылкинский электромеханический завод" (Мордовия), ООО "ВПТ-Нефтемаш" (Москва).

В 2020 году ММЗ увеличил поставки в Россию более чем на 12% - до $41,5 млн.

О Минском моторном заводе

Минский моторный завод действует с 1963 году. Предприятие акционировано в 2008 году. В 2012 году ММЗ стал управляющей компанией одноименного холдинга, в который входят еще четыре профильных предприятия - ОАО "Гомельский завод пусковых двигателей", ОАО "Житковичский моторостроительный завод", филиал ММЗ в г. Столбцы, ОАО "Лидский литейно-механический завод".

ММЗ является одним из крупнейших производителей дизельных двигателей в странах СНГ, занимает первое место по количеству выпускаемых тракторных и комбайновых двигателей.

Как сообщалось, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко 26 января на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным подчеркнул конструктивное взаимодействие правительств двух стран и отметил, что "достигнуты системные договоренности по участию белорусской продукции в государственных, муниципальных закупках (в РФ - ИФ), решены вопросы по допуску белорусской сельскохозяйственной продукции на российский рынок".