Белорусские банки могут включить в систему гарантирования госзакупок РФ

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает провести в 2022-2023 годах пилотный проект по участию белорусских банков в системе гарантирования госзакупок, следует из проекта правительственного постановления, подготовленного министерством и опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

В этом документе оговариваются сроки и этапы реализации проекта, а также его участники.

По предложению Минфина, в проекте смогут принять участие "Сберегательный банк "Беларусбанк"", "Белвнешэкономбанк", "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк"", "Банк ВТБ" (Белоруссия) и "Минский транзитный банк".

Предполагается, что в мае-июне (подготовительный этап - ИФ) эти банки получат возможность для работы на территории РФ. В частности, получат СНИЛС, ИНН, квалифицированные сертификаты ключа проверки электронных подписей.

При этом должна быть обеспечена возможность регистрации этих банков в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок, их включение в перечень гарантов в соответствии с положениями закона "О контрактной системе" (44-ФЗ).

При выполнении всех этих условий названные банки смогут с июля текущего года по декабрь 2023 года выдавать независимые гарантии участникам госзакупок наравне с российскими банками.

По действующей редакции 44-ФЗ, к банкам, имеющим право предоставлять участникам закупок независимые гарантии, предъявляется требование о наличии кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства "Аналитическое кредитное рейтинговое агентство" или не ниже уровня "ruВ-" по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства "Эксперт РА".

Кроме того, с января текущего года независимые гарантии в рамках госзакупок могут выдавать ВЭБ.РФ и региональные гарантийные организации (РГО).

Как сообщалось, в 2020 году банки выдали участникам закупок 814 тыс. банковских гарантий (на 6% меньше показателя 2019 года) на общую сумму более 1,5 трлн рублей (на 15% больше показателя 2019 года). Из них около 575 тыс. гарантий на 1,3 трлн рублей были выданы в качестве обеспечения исполнения контракта. Еще 146 тыс. гарантий (на 183 млрд рублей) были предоставлены в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а 93 тыс. гарантий (на 36 млрд рублей) - в качестве обеспечения гарантийных обязательств.