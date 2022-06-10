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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:27

Ленобласть планирует заключить на ПМЭФ-2022 более 30 соглашений на 250 млрд рублей

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Власти Ленинградской области планируют подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) более 30 соглашений на сумму свыше 250 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Мы проанализировали предыдущие годы - порядка 80% проектов по подписанным нами соглашениям на трех прошедших форумах реализованы или продолжаются в соответствии с графиком. В этом году мы также сохранили наш принципиальный подход в работе с инвесторами - качественную подготовку проектов для их старта и успешной работы на благо экономики региона", - цитирует пресс-служба губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

В числе проектов, по которым будет заключено соглашение о содействии в реализации, вошли зерновой терминал компании "Содружество" в Усть-Луге, металлургический завод компании "Новосталь-М" и предприятие по производству биоразлагаемой посуды в Кингисеппском районе, ветропарк в Свирице, новый индустриальный парк "М-18" во Всеволожском районе. Также планируются соглашения о расширении фармацевтического завода "Северная звезда" в Ломоносовском районе и модернизации "Респираторного комплекса" во Всеволожском районе, переезд на новую площадку в Гатчинский район и расширение рыбоводческого предприятия "Северная креветка" и другие инвестиционные проекты.

Кроме того, Ленинградская область заключит ряд соглашений с компаниями и институтами развития о взаимодействии при реализации инфраструктурных проектов, в том числе на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП), о партнерстве с банковскими структурами, деловыми объединениями и российскими регионами.

В 2021 году регион в ходе ПМЭФ заключил 30 контрактов на 1,32 трлн рублей. Самым крупным стал проект газохимического комплекса компании "РусГазДобыча" в составе комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге.

В 2022 году Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня.

Ленинградская область ПМЭФ
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