Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

Набиуллина назвала непростой работу по ответу на санкции против НРД

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Подготовительная работа насчет возможных юридических шагов в связи с оспариванием санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) ведется, но это непросто, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам совета директоров ЦБ.

Она отвечала на вопрос, планирует ли Банк России участвовать в судебных исках, которые некоторые инвесторы, как зарубежные, так и российские, готовят, чтобы оспорить заморозку операций по депозитарному мосту между Euroclear и российской инфраструктурой, произошедшую с начала марта до начала июня, когда еще не были введены санкции Евросоюза против НРД, которые узаконили эту заморозку.

ЭкономикаНРД опроверг блокировку счетов Euroclear и ClearstreamЧитать подробнее

"И вообще планирует ли Банк России, как мегарегулятор и как один из акционеров группы "Московская биржа", оспаривать санкции в отношении НРД или, может быть, как-то по-другому решать вопрос восстановления депозитарных мостов между Euroclear и российской инфраструктурой?" - спросила участница брифинга.

"Что касается нашего участия в разного рода процессах, подготовки судебных исков, такая работа по выработке лучшей стратегии и тактики ведется. Эта работа непростая, сложная. Наверно, это всё, что могу сейчас сказать на эту тему сейчас", - ответила Набиуллина.

НРД ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Яндекс" предварительно договорился о ключевых условиях выкупа облигаций

ЦБ обещает не допустить стагфляции в России

Набиуллина заявила, что низкие темпы роста цен не являются устойчивыми

ВТБ ждет возвращения ставок по депозитам к уровню начала года в 6-8%

ВТБ ждет возвращения ставок по депозитам к уровню начала года в 6-8%

Доллар опустился ниже 57 руб., евро - ниже 60 руб. впервые с 25 мая

Доллар опустился ниже 57 руб., евро - ниже 60 руб. впервые с 25 мая

Банк России ознаменовал возврат к досанкционной ставке более жестким сигналом

В России отменили требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки

Банк России снизил ключевую ставку на 150 б.п. до 9,5%

Банк России снизил ключевую ставку на 150 б.п. до 9,5%

Евро опустился ниже 61 руб. впервые с 26 мая

WSJ сообщила об угрозе дефицита микросхем для самой высокотехнологичной продукции

WSJ сообщила об угрозе дефицита микросхем для самой высокотехнологичной продукции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });