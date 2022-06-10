Набиуллина назвала непростой работу по ответу на санкции против НРД

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Подготовительная работа насчет возможных юридических шагов в связи с оспариванием санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) ведется, но это непросто, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам совета директоров ЦБ.

Она отвечала на вопрос, планирует ли Банк России участвовать в судебных исках, которые некоторые инвесторы, как зарубежные, так и российские, готовят, чтобы оспорить заморозку операций по депозитарному мосту между Euroclear и российской инфраструктурой, произошедшую с начала марта до начала июня, когда еще не были введены санкции Евросоюза против НРД, которые узаконили эту заморозку.

"И вообще планирует ли Банк России, как мегарегулятор и как один из акционеров группы "Московская биржа", оспаривать санкции в отношении НРД или, может быть, как-то по-другому решать вопрос восстановления депозитарных мостов между Euroclear и российской инфраструктурой?" - спросила участница брифинга.

"Что касается нашего участия в разного рода процессах, подготовки судебных исков, такая работа по выработке лучшей стратегии и тактики ведется. Эта работа непростая, сложная. Наверно, это всё, что могу сейчас сказать на эту тему сейчас", - ответила Набиуллина.