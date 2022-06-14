В ЕС заявили, что любая транзакция, влекущая выплату в пользу НРД, подпадает под санкции

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Любая транзакция, которая прямо или косвенно влечет возникновение обязательств перед "Национальным расчетным депозитарием" (НРД), подпадает под санкции Евросоюза и не может быть осуществлена, сообщил Clearstream со ссылкой на разъяснение Генерального директората по финансовой стабильности, финансовым услугам и союзу рынков капитала (DG FISMA) ЕС.

Таким образом, "любая торговая активность с российскими ценными бумагами и конвертация депозитарных расписок запрещены", добавляет Clearstream.

Разъяснениями DG FISMA расчетно-клиринговая система дополнила свое сообщение за минувшую пятницу, в котором уведомляла о приостановке конвертации депозитарных расписок российских эмитентов в акции в связи с включением НРД в список блокирующих санкций ЕС 3 июня.

Clearstream продолжает консультации с регуляторами для дальнейшего прояснения вопроса о влиянии нового пакета санкций ЕС, затронувшего НРД, на конвертацию DR и соответствующие сервисы системы, говорится в сообщении.