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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Крупнейший зерновой терминал России не будет платить дивиденды за 2021 год

Совет директоров рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в 8,24 рубля на акцию, но большинство проголосовало против

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Акционеры крупнейшего зернового терминала в России - ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП, входит в группу ОЗК) на годовом собрании 30 июня не приняли решение о выплате дивидендов на 2021 год, сообщила компания.

За выплату дивидендов было отдано 41,4% голосов, против- 58,56% голосов.

Ранее совет директоров НКХП рекомендовал акционерам выплатить за прошлый год дивиденды в размере 8,24 рубля на акцию (556,999 млн рублей) из чистой прибыли, которая составила 2,397 млрд рублей.

По итогам первого полугодия 2021 года комбинат выплатил 642,171 млн рублей дивидендов из расчета 9,5 рубля на акцию.

За 2020 год комбинат выплатил 1,16 млрд рублей дивидендов с учетом промежуточных (17,19 рубля на акцию).

Основным владельцем НКХП с долей 51% является ОЗК. Еще одним крупным акционером (35,36%) выступает "Деметра-Холдинг", на основе которого ВТБ создает свой зерновой холдинг. Общая емкость хранения НКХП составляет 250 тысяч тонн, глубины у причальной стенки позволяют обрабатывать суда дедвейтом до 70 тысяч тонн.

По итогам 2021 года НКХП сократил перевалку зерна на экспорт на 16%, до 5,279 млн тонн.

НКХП Новороссийск ОЗК Деметра-Холдинг ВТБ
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