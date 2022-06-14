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Coinbase сократит штат сотрудников на 18%

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Американская Coinbase Global Inc., оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи, сократит штат сотрудников на 18% в рамках реорганизации операций, чтобы сохранить стабильность бизнеса в период экономического спада. Об этом заявил главный исполнительный директор и сооснователь компании Брайан Армстронг.

"Судя по всему, мы вступаем в период рецессии после более чем 10 лет экономического бума", - говорится в заявлении Армстронга, опубликованном на сайте Coinbase.

"Рецессия может вызвать новую "криптозиму" (затяжной период падения котировок криптовалют - ИФ), которая будет длиться долгое время, - отметил Армстронг. - Хотя прогнозировать ситуацию в экономике и на рынках сложно, мы всегда готовимся к худшему, чтобы иметь возможность работать в любых условиях".

Рынок криптовалют резко снизился за последнее время, курс биткойна в ходе торгов во вторник опускался ниже отметки $21 тыс. впервые с декабря 2020 года.

Сокращения коснутся порядка 1,1 тыс. сотрудников Coinbase.

Компания планирует завершить реорганизацию в текущем квартале. Ее расходы, связанные с сокращением штата, составят порядка $40-45 млн.

В мае Coinbase объявила о приостановке найма новых сотрудников, а в начале июня продлила эту паузу и сообщила, что аннулирует ряд уже заключенных контрактов. При этом еще в начале 2022 года компания заявляла о намерении утроить штат.

Акции Coinbase прибавляют в цене 1,2% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость упала на 79%.

Coinbase
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