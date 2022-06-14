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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Биткойн опускался на торгах ниже $21 тыс. впервые с декабря 2020 года

Биткойн опускался на торгах ниже $21 тыс. впервые с декабря 2020 года
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Стоимость биткойна падала ниже $21 тысячи впервые за полтора года в ходе азиатских торгов во вторник на фоне продолжающегося обвала криптовалют, пишет CNBC.

Курс биткойна к 10:13 по московскому времени во вторник снизился на 4,2%, до $22264. Цена эфира, второй по популярности криптовалюты, снизилась на 2,3%, до $1215 тыс. В ходе сессии биткойн падал на 14%, эфир - на 12%, по данным Coinbase.

Капитализация мировых криптовалют накануне опустилась ниже $1 трлн впервые с февраля 2021 года, согласно сообщению CoinMarketCap. За последние два дня капитализация сократилась примерно на $200 млрд.

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Новый виток падения спровоцировали сообщения некоторых криптовалютных бирж о приостановке операций по выводу средств. Так, трейдинговая платформа Celsius сообщила, что клиенты временно не могут снимать деньги со своих счетов и переводить средства между счетами из-за "чрезвычайных условий на рынке". Binance, крупнейшая криптовалютная биржа в мире, приостанавливала вывод средств на три часа.

"Сейчас на рынке царят страх, неопределенность и сомнения, - сказал аналитик ZebPay Нирмал Ранга. - Технически рынок выглядит перепроданным, и биткойн должен достичь какого-то дна в ближайшем будущем".

Цифровые валюты падают вместе с другими рисковыми активами на опасениях резкого ужесточения монетарной политики центробанков мира и наступления глобальной рецессии. Стоимость биткойна упала почти на 70% с максимума, достигнутого в ноябре прошлого года.

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