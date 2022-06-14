ВТБ решил снизить ставки по ипотеке

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - ВТБ снижает ставки по ипотечным программам, сообщили в пресс-службе банка.

"ВТБ улучшает условия для своих заемщиков одним из первых. Изменения коснутся как потребительских и автокредитов, так и ипотеки. Жилищные кредиты будут доступны нашим клиентам по ставке 10,5% с 20 июня", - прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Как отмечается, ВТБ улучшает условия по своим ипотечным программам, снижая базовую ставку на 0,4 процентного пункта (п.п.). Оформить жилищный кредит заемщики смогут по ставке от 10,5% годовых. Условия действуют как для новостроек, так и для вторичного рынка.

Заемщики, которые получили одобрение своих кредитных заявок по предыдущим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях.

"Надеемся, что это повлияет на отложенный спрос на ипотеку, который стагнировал в апреле из-за экстремально высоких ставок. Тренд роста продаж начался еще в мае - только ВТБ увеличил объем выдач на 40%. Мы рассчитываем на его продолжение летом, с учетом постепенного выравнивания условий по базовым программам банков и кредитов с господдержкой", - отметил Печатников.

Он напомнил, что за последние два месяца ВТБ четыре раза улучшал условия по ипотеке. В целом по итогам пяти месяцев этого года ВТБ выдал свыше 82 тыс. жилищных кредитов более чем на 355 млрд рублей. Лидерами по объему выданных средств стали Москва и область (136 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (37 млрд рублей). В список регионов-лидеров также вошли Татарстан, Краснодарский край (по 15,5 млрд рублей) и Новосибирская область (11 млрд рублей).

Ранее во вторник Сбербанк сообщил, что уменьшил ставки по ипотечным программам без господдержки на 0,4 п.п., до 10,5% годовых.

ЦБ РФ в минувшую пятницу снизил ключевую ставку на 150 б.п., до 9,5% - значения начала февраля.