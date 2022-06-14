Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке

Условия льготных программ не изменились

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк снизил ставки по рыночным ипотечным программам, условия льготной ипотеки не изменил.

Как говорится в сообщении банка, ставки по рыночной ипотеке снизились на 0,4 процентного пункта (п.п.). Ставка в рамках базовой программы теперь начинается от 10,5% годовых.

Ставки снижены по таким программам, как вторичное жилье, новостройка, строительство жилого дома, загородная недвижимость, рефинансирование, кредит под залог недвижимости, военная ипотека, гараж, программы сотрудничества с субъектами РФ.

Условия по льготным программам "Семейная ипотека", "Господдержка", "Дальневосточная ипотека" и "Ипотека для IT" не изменились, отмечает банк.

"Сбер продолжает наращивать темпы кредитования. По данным аналитиков сервиса "Домклик", только за пять месяцев этого года мы выдали 300 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 923 миллиарда рублей. Думаю, что уже к июлю мы преодолеем триллионный рубеж", - заявил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "Домклик" Николай Васёв.

Ранее сообщалось, что Сбербанк вслед за очередным снижением ключевой ставки ЦБ РФ снизил ставки по вкладам и потребкредитам. С 12 июня ставки по основным вкладам физических лиц сократились на 1,5 процентного пункта (п.п.), теперь максимальная ставка по розничным депозитам в Сбербанке составляет 8%. Банк с 12 июня также снизил ставки по потребительским кредитам на 1 п.п. - минимальная базовая ставка по кредиту на любые цели теперь составляет 14,9% годовых.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 10 июля, снизил ключевую ставку на 1,5 п.п., до 9,5% годовых.