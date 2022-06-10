Банк России снизил ключевую ставку на 150 б.п. до 9,5%

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п. до февральского уровня – с 11% до 9,5% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора. Рынок допускал этот вариант наряду со снижением на 100 б.п.

Отмечается, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. "Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности - в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле. Последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста цен в мае и начале июня. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса", - говорится в сообщении.

ЦБ будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 14,0-17,0% в 2022 году, снизится до 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

В пресс-релизе отмечается, что принятые ЦБ в апреле - июне решения о снижении ключевой ставки увеличат доступность кредитных ресурсов в экономике и ограничат масштаб снижения экономической активности. В то же время денежно-кредитная политика сохранит необходимое дезинфляционное влияние для возвращения инфляции к цели в 2024 году. Банк России прогнозирует среднюю ключевую ставку в диапазоне 10,8-11,4%(1) в 2022 году, 7,0-9,0% в 2023 году и 6,0-7,0% в 2024 году.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 июля.