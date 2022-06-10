Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:27

Банк России снизил ключевую ставку на 150 б.п. до 9,5%

Банк России снизил ключевую ставку на 150 б.п. до 9,5%
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п. до февральского уровня – с 11% до 9,5% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора. Рынок допускал этот вариант наряду со снижением на 100 б.п.

Отмечается, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. "Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности - в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле. Последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста цен в мае и начале июня. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса", - говорится в сообщении.

ЦБ будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 14,0-17,0% в 2022 году, снизится до 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

В пресс-релизе отмечается, что принятые ЦБ в апреле - июне решения о снижении ключевой ставки увеличат доступность кредитных ресурсов в экономике и ограничат масштаб снижения экономической активности. В то же время денежно-кредитная политика сохранит необходимое дезинфляционное влияние для возвращения инфляции к цели в 2024 году. Банк России прогнозирует среднюю ключевую ставку в диапазоне 10,8-11,4%(1) в 2022 году, 7,0-9,0% в 2023 году и 6,0-7,0% в 2024 году.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 июля.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России отменили требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки

Евро опустился ниже 61 руб. впервые с 26 мая

WSJ сообщила об угрозе дефицита микросхем для самой высокотехнологичной продукции

WSJ сообщила об угрозе дефицита микросхем для самой высокотехнологичной продукции

"Уралхим" создал СП для выпуска минеральных удобрений в Узбекистане

ЦБ РФ изучит введение комиссий по валютным счетам

ЦБ РФ изучит введение комиссий по валютным счетам

Фабрика Lotte в Казахстане перестала выпускать ириски из-за отсутствия сахара из РФ

В Думе предложили применить налог на дополнительный доход к 86 новым месторождениям

В Думе предложили применить налог на дополнительный доход к 86 новым месторождениям
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });