Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Власти ФРГ решили переименовать Gazprom Germania

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Правительство Германии приняло решение продлить срок доверительного управления газовой компанией Gazprom Germania GmbH на период и после сентября 2022 года и переименовать фирму в Securing Energy for Europe GmbH.

"Ведомство федерального канцлера, министерство экономики и защиты климата и министерство финансов постановили продлить доверительное управление Gazprom Germania GmbH (GPG) до сентября 2022 года и далее. Конкретно доверительное управление призвано обеспечивать энергоснабжение и должно соответствовать положениям изменений в закон об энергетической безопасности", - сказано в заявлении правительства ФРГ.

ЭкономикаРФ ввела блокирующие санкции в отношении группы Gazprom GermaniaРФ ввела блокирующие санкции в отношении группы Gazprom GermaniaЧитать подробнее

Ранее правительство Германии решило передать управление Gazprom Germania доверенным лицам до конца сентября 2022 года.

Помимо этого, компанию планируют переименовать.

"Gazprom Germania GmbH будет переименована в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE). Это подаст четкий сигнал рынку о том, что цель принятых мер - обеспечить энергобезопасность в Германии и Европе. Именно на это будет рассчитана производственная модель SEFE", - сказано в сообщении.

Кредитный заем в банке KfW позволит избежать банкротства предприятия и "каскадного" эффекта на рынке, указывают в кабмине.

В начале апреля 2022 года Минэкономики ФРГ поручило передать компанию Gazprom Germania под управление Федерального сетевого агентства. Глава министерства Роберт Хабек обосновал решение непрозрачными правовыми отношениями компании и нарушением регистрационных правил. Срок действия принятого решения был до 30 сентября.

Ранее "Газпром" сообщал, что перестал контролировать Gazprom Germania и все ее активы. Речь идет о дистрибуторе WINGAS/WIEE, операторе хранения astora.

В 2019 году консолидированный оборот Gazprom Germania составил 24 млрд евро, в 2020 году - 13 млрд евро.

Gazprom Germania Германия Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лицензия OFAC на финансирование энергетики с санкционными структурами из РФ продлена

Лицензия OFAC на финансирование энергетики с санкционными структурами из РФ продлена

Профицит бюджета России в январе-мае составил 1,495 трлн рублей

Благосостояние 500 богатейших людей мира с начала года упало на $1,4 трлн

Благосостояние 500 богатейших людей мира с начала года упало на $1,4 трлн

Доллар опустился ниже 56 руб., евро - ниже 58 руб. впервые с 25 мая

Доллар опустился ниже 56 руб., евро - ниже 58 руб. впервые с 25 мая

Прокачка по "Северному потоку" сократится на 40% из-за задержки Siemens в обслуживании

Прокачка по "Северному потоку" сократится на 40% из-за задержки Siemens в обслуживании

Евро упал ниже 59 руб. впервые с 25 мая

Евро упал ниже 59 руб. впервые с 25 мая

ЦБ РФ предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов для борьбы с мошенниками

Биткойн опускался на торгах ниже $21 тыс. впервые с декабря 2020 года

Биткойн опускался на торгах ниже $21 тыс. впервые с декабря 2020 года

"Мосбиржа" с 14 июня приостанавливает торги швейцарским франком

Цена нефти Brent снизилась до $122,15 за баррель после роста накануне

Цена нефти Brent снизилась до $122,15 за баррель после роста накануне
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });