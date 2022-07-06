ФРГ дала себе возможность получить контроль над бывшей "дочкой" Газпрома

Подразделение Gazprom Germania - компания astora - является одним из крупнейших в Европе операторов хранилищ природного газа: ей принадлежат ПХГ в Редене и Йемгуме в ФРГ, а также Хайдах в Австрии.

В конце марта владелец Gazprom Germania GmbH ООО "Газпром экспорт бизнес-сервисы" перешел из 100-процентной собственности ООО "Газпром экспорт" во владение АО "Палмэри" (0,1%) и ООО "Газпром экспорт бизнес-сервисы" (99,9%) (уже сменило название на "Палмэри экспорт бизнес-сервисы"). Право собственности "Палмэри" Минэкономики ФРГ отрицает, утверждая, что оно не является новым косвенным владельцем холдинга.

Тем не менее Gazprom Marketing & Trading официально объявило, что Российская Федерация как основной акционер "Газпрома" перестала быть контролирующим лицом компании, и теперь контроль у Gazprom Germania GmbH.

В состав Gazprom Germania входят дистрибутор WINGAS/WIEE, оператор хранения astora, группа Gazprom Marketing & Trading и глобальный СПГ-трейдер Gazprom Global LNG. В 2019 году консолидированный оборот группы составил 24 млрд евро, в 2020 году - 13 млрд евро.