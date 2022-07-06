ФРГ дала себе возможность получить контроль над бывшей "дочкой" Газпрома
Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Кабинет министров Германии принял закон, позволяющий правительству приобрести долю в группе, ранее известной как Gazprom Germania GmbH, пишет агентство Bloomberg.
Группа, ранее принадлежавшая "Газпрому", с апреля находится в ведении регулирующего органа ФРГ, но последний шаг укрепляет позиции правительства, которое борется с энергетическим кризисом.
По словам двух германских чиновников, закон позволяет властям получать долю в компаниях, находящихся под управлением, против воли ее владельца. По действующим правилам, инвестирование капитала в компанию, находящуюся под управлением, требует согласия владельца. Согласно новым нормам, министерство экономики может распорядиться о инвестировании, чтобы стабилизировать компанию и гарантировать энергетическую безопасность, сказал один из чиновников.
Официальный представитель правительства был недоступен для комментариев.
Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек настаивал на полной национализации Gazprom Germania, но, по словам источников, знакомых с ходом дискуссии, канцлер Олаф Шольц отклонил его предложение, опасаясь усилением противостояния с Россией по импорту газа.
Gazprom Germania GmbH
Подразделение Gazprom Germania - компания astora - является одним из крупнейших в Европе операторов хранилищ природного газа: ей принадлежат ПХГ в Редене и Йемгуме в ФРГ, а также Хайдах в Австрии.
В конце марта владелец Gazprom Germania GmbH ООО "Газпром экспорт бизнес-сервисы" перешел из 100-процентной собственности ООО "Газпром экспорт" во владение АО "Палмэри" (0,1%) и ООО "Газпром экспорт бизнес-сервисы" (99,9%) (уже сменило название на "Палмэри экспорт бизнес-сервисы"). Право собственности "Палмэри" Минэкономики ФРГ отрицает, утверждая, что оно не является новым косвенным владельцем холдинга.
Тем не менее Gazprom Marketing & Trading официально объявило, что Российская Федерация как основной акционер "Газпрома" перестала быть контролирующим лицом компании, и теперь контроль у Gazprom Germania GmbH.
В состав Gazprom Germania входят дистрибутор WINGAS/WIEE, оператор хранения astora, группа Gazprom Marketing & Trading и глобальный СПГ-трейдер Gazprom Global LNG. В 2019 году консолидированный оборот группы составил 24 млрд евро, в 2020 году - 13 млрд евро.