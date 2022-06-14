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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Siemens Energy объяснила проблему с оборудованием для "Северного потока" санкциями Канады

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Siemens Energy обсуждает с властями Канады и Германии проблему с возвратом в Россию турбин для отправной компрессорной станции "Северного потока" - КС "Портовая".

Комментарий Siemens Energy приводит Spiegel.

Капитальный ремонт турбины в настоящее время проводится в Монреале.

"По техническим причинам капитальный ремонт этих авиационных газовых турбин может быть выполнен только в Монреале, Канада. В связи с санкциями, введенными Канадой, Siemens Energy в настоящее время не может отгружать отремонтированные турбины заказчику. На этом фоне мы проинформировали правительства Канады и Германии и работаем над приемлемым решением", - отмечается в комментарии Siemens Energy.

"Газпром" ранее сообщил, что "в связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на КС "Портовая" может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата".

"Поставки газа в газопровод "Северный поток" в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)", - отмечает российская компания.

Цена газа в Европе на этом сообщении и других негативных новостях о поставках газа выросла на 18% - до $1046 за тысячу кубометров (стоимость июльского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures).

Siemens Energy Канада Германия Газпром Северный поток
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