В Думе предложили применить налог на дополнительный доход к 86 новым месторождениям

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету рекомендовал принять во втором чтении законопроект о расширении применения налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) на ряде месторождений в ХМАО-Югра, Ямало-Ненецком автономном округ, Республике Коми, Томской области, которые нерентабельны в действующей системе налогообложения.

Документ (№68537-8) был внесен в парламент группой депутатов в феврале и принят в первом чтении в марте.

В рамках первого чтения предполагалось, что в рамках третьей группы применение НДД с 1 января 2023 г. расширяется с 39 до 43 участков, в рамках четвертой группы НДД предлагается расширить уже с 1 января 2022 г. с 32 до 55 участков.

Как сообщила в ходе заседания в четверг замглавы комитета по бюджету Ольга Ануфриева, после нескольких совещаний было решено перевести на НДД большую группу месторождений. "В перечень третьей группы - это выработанные месторождения, работающие месторождения - дополняется сюда дополнительно 26 участков", - сказала она.

В итоге в третью группу НДД, согласно тексту законопроекта, войдет 69 участков.

Также планируется расширить количество участков по 4 группе НДД.

"В данном случае речь идет о четвертой группе, это новые месторождения, и здесь дополняется на 33 участка, но здесь не надо бояться большой цифры, потому что здесь присутствуют целых две группы месторождений, они очень маленькие, но поскольку они находятся в группе, к ним нужно протягивать инфраструктуру", - сказала Ануфриева.

Согласно тексту законопроекта, в четвертую группу войдет 88 участков.

В итоге сейчас в законе под 3-ю и 4-ю группу НДД подпадает 71 участок. В рамках первого чтения предполагалось, что их будет 98. В рамках доработанного законопроекта, представленного на комитете, определено, что всего в рамках 3-й и 4-й группы под НДД будет подпадать 157 участков.

"Работа шла при непосредственном участии Минфина, Минэнерго. Спорные вопросы, которые были либо между министерствами, либо у нас были вопросы по первоначальным критериям включения участков, они даже были вынесены на уровень вице-премьера, курирующего отрасль", - сказала Ануфриева.

"Цель законопроекта - это не предоставление каких-либо льгот, как многие говорят "жирующим" нефтяным компаниям, а дать возможность сейчас, в действующей налоговой системе, убыточным, действующим месторождениям и тем месторождениям, которые не разрабатываются в действующей налоговой системе, потому что никому это не выгодно - это по 4-й группе НДД - дать им возможность перейти на НДД, а не по действующей налоговой системе", - добавила она.

В самом законопроекте названия месторождений не прописываются, даются только координаты.

Налог на дополнительный доход, заработавший в пилотном режиме с 2019 г., заменяет основные налоги при добыче нефти и взимается по ставке 50% с дохода от добычи углеводородного сырья за вычетом расчетных экспортной пошлины и расходов на транспортировку, а также фактических капитальных и операционных расходов, связанных с разработкой участка недр. Налоговый режим предполагает сохранение НДПИ, но с пониженной ставкой – в среднем 60% от обычной.

Система НДД применяется с 1 января 2019 года к пяти группам месторождений.