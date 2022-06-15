Что произошло за день: среда, 15 июня

Снижение "Газпромом" объема прокачки по "Северному потоку", арест директора департамента "Аэрофлота", смена главного тренера ЦСКА

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Газпром" снизит прокачку по "Северному потоку" до 67 млн куб. м в сутки. Это связано с вынужденной остановкой еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая".

- Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада подо Львовом. На нем хранились боеприпасы к вооружению, переданному Украине странами НАТО, в том числе к 155-мм гаубицам М777.

- Херсонский порт возобновил работу, сообщила временная администрация Херсонской области. Новый руководитель порта - Андрей Харитонов.

- Эммануэль Макрон заявил, что Владимиру Зеленскому придется вести переговоры с РФ. Президент Франции отметил, что "мы, европейцы, будем за этим столом".

- Директор департамента "Аэрофлота" арестован по делу об особо крупном мошенничестве. В Хорошевском суде Москвы сообщили, что Михаилу Минаеву уже предъявлено обвинение. Комментариями следствия и защиты Минаева "Интерфакс" не располагает.

- IKEA сократит бизнес в РФ и продаст все свои фабрики в стране. Компания распродаст товары для дома, которые находятся на складах, сотрудникам и клиентам. Об интересе АФК "Система" к фабрикам IKEA сообщили "Ведомости" со ссылкой на основного владельца корпорации Владимира Евтушенкова.

- В парламенте Финляндии поддержали идею о закрытии границы с РФ при гибридных угрозах. Закрытие границы будет означать приостановку рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища на всей границе.

- Филипп Киркоров построит торгово-развлекательный центр в Ленобласти. В проект будет вложено 1,7 млрд рублей, работы планируется завершить через 14 месяцев.

- Алексей Березуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА. Его сменил бывший наставник клуба "Сочи" Владимир Федотов.