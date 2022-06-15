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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Индия в мае в разы увеличила импорт золота, до $6 млрд

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Индия в мае 2022 года импортировала золото на $6,026 млрд, следует из материалов министерства торговли и промышленности страны.

ЭкономикаОбъем золота в ETF в мае снизился впервые с начала года на 53 тОбъем золота в ETF в мае снизился впервые с начала года на 53 тЧитать подробнее

Это не только в 8,9 раза больше, чем в мае прошлого года, когда на фоне новой волны коронавируса в стране закрывались магазины и действовали ограничения передвижений, но и в 3,5 раза больше, чем в апреле текущего года, и в 2,3 раза больше среднемесячных объемов "доковидных" 2018-2019 годов.

Всего за январь-май импорт золота в Индию снизился на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до $15,972 млрд.

Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, но практически не производит его сама.

Индия золото
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