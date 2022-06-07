Объем золота в ETF в мае снизился впервые с начала года на 53 т

Фото: Павел Смертин/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Отток золота из мировых ETF (exchange traded funds – биржевые инвестиционные фонды) в мае составил 53,2 тонны на $3,1 млрд, подсчитал World Gold Council (WGC).

Это первый отток с начала текущего года и самый внушительный с марта 2021-го. Тем не менее, отмечает WGC, объем золота в мировых ETF остается на уровне 3 тыс. 823,2 тонны на $226,3 млрд, что лишь на 3% меньше исторического рекорда ноября 2020 года.

В общей сложности с начала года мировые ETF закупили 262,4 тонны золота почти на $16,5 млрд.

В начале мая давление на золото оказывали растущий доллар и процентные ставки. Отток золота из ETF еще подтолкнул цены к снижению в середине месяца, до $1800 за унию. С этого уровня цена быстро отскочила, но восстановление быстро иссякло, и к концу месяца золото колебалось в районе $1850. Потоки ETF коррелировали с движением цен, отмечает WGC: отток первой половины мая сменился шквальным притоком, который в свою очередь прекратился в конце месяца.

Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2022 году: