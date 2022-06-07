Объем золота в ETF в мае снизился впервые с начала года на 53 т
Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Отток золота из мировых ETF (exchange traded funds – биржевые инвестиционные фонды) в мае составил 53,2 тонны на $3,1 млрд, подсчитал World Gold Council (WGC).
Это первый отток с начала текущего года и самый внушительный с марта 2021-го. Тем не менее, отмечает WGC, объем золота в мировых ETF остается на уровне 3 тыс. 823,2 тонны на $226,3 млрд, что лишь на 3% меньше исторического рекорда ноября 2020 года.
В общей сложности с начала года мировые ETF закупили 262,4 тонны золота почти на $16,5 млрд.
В начале мая давление на золото оказывали растущий доллар и процентные ставки. Отток золота из ETF еще подтолкнул цены к снижению в середине месяца, до $1800 за унию. С этого уровня цена быстро отскочила, но восстановление быстро иссякло, и к концу месяца золото колебалось в районе $1850. Потоки ETF коррелировали с движением цен, отмечает WGC: отток первой половины мая сменился шквальным притоком, который в свою очередь прекратился в конце месяца.
Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2022 году:
|Регион
|Май, т
|Май, $ млн
|Январь-май, т
|Январь-май, $ млн
|Северная Америка
|-34,2
|-2 011,5
|154,2
|9 631,4
|Европа
|-17,4
|-1 029,8
|123,3
|7 742,3
|Азия
|-1,3
|-76,6
|-17,1
|-1 005,2
|другие регионы
|-0,4
|-21,2
|2,0
|124,2
|Итого
|-53,2
|-3 139,2
|262,4
|16 492,6