Индия в июне увеличила экспорт золота втрое

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Индия в июне 2022 года импортировала золото на $2,741 млрд, следует из материалов Министерства торговли и промышленности страны.

Это в 2,2 раза меньше, чем в мае, когда импорт был больше обычного, но в 2,8 раза больше, чем в июне прошлого года и полностью соответствует "доковидным" объемам.

С 1 июля в Индии выросла импортная пошлина на золото, ставка для аффинированного металла теперь составляет 18,45% против 14,07%. Это решение властей, продиктованное падением курса рупии, оказалось достаточно неожиданным для отрасли, отмечает в своем обзоре аналитик World Gold Council Мукеш Кумар. На фоне роста ставки официальный импорт золота может снизиться, но, отмечает аналитик, когда торговый баланс станет более благоприятным, а рупия стабилизируется, возможно, некоторые из новых налогов будут отменены.

Всего за I полугодие импорт золота в Индию снизился на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до $18,712 млрд.

Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама.