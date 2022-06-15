Новороссийский морской торговый порт отказался от моратория на банкротство

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Новороссийский морской торговый порт" подало заявление об отказе от применения моратория на возбуждение дел о банкротстве, следует из сообщения компании на Федресурсе.

Таким образом, компания не будет подпадать под мораторий, введенный постановлением правительства РФ от 28 марта 2022 года.

С 1 апреля 2022 года правительство ввело полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении юрлиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. Чтобы сохранить право выплачивать дивиденды или проводить buyback, эмитент должен отказаться от моратория.

Ранее совет директоров НМТП рекомендовал выплатить акционерам дивиденды за 2021 г. в размере 0,54 руб. на акцию. Общая сумма дивидендов в случае их утверждения составит 10,4 млрд рублей.

Крупнейшим акционером НМТП является "Транснефть", государство владеет 20% акций. По состоянию на конец 2021 года на долю миноритарных акционеров НМТП приходилось около 13,95% акций компании, включая 5,4% глобальных депозитарных расписок НМТП (одна GDR НМТП представляет 75 акций).

"Новороссийский морской торговый порт" - одна из крупнейших стивидорных групп РФ. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область).