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"Слотекс" рассмотрит вопрос покупки фабрик IKEA

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - АО "Слотекс" в перспективе готово рассмотреть покупку мебельных заводов шведской IKEA, если иностранная компания примет окончательное решение продать активы в РФ.

"В целом, мы в этой отрасли, потому что IKEA наш клиент. Мы поставляли IKEA наши материалы (. . .) Мы, может быть, рассмотрим этот вариант и будем расширять производство", - сказала президент АО "Слотекс" Светлана Осипова.

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Также стало известно, что "Слотекс" планирует инвестировать 4,3 млрд рублей в создание производства плитных материалов для мебели в поселке Проба Всеволожского района Ленинградской области.

Соглашение о реализации проекта заключили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и Светлана Осипова в ходе Петербургского международного экономического комплекса (ПМЭФ-2022), сообщил корреспондент "Интерфакса".

"Глубокая переработка древесины - актуальное для региона направление в условиях ограничения экспорта. Мы уверены, что у нашего лесопромышленного комплекса есть возможности для переориентации производств, в том числе для выпуска комплектующих мебельной промышленности. Отрадно, что в области уже есть производители, работающие в тренде и планирующие инвестиции в перспективное дело", - сказал Дрозденко.

"Основная цель - создание нового завода по производству мебельных плит, которые будут использоваться для интерьерной и экстерьерной отделки широкого спектра применения - от кухни до корпусной мебели в квартире, доме, общественных помещениях", - пояснила Осипова.

По ее словам, предполагается строительство двух линий: по прессованию плит и по выпуску промышленной цифровой декоративной бумаги. После ввода новых мощностей в эксплуатацию объемы производства компании увеличатся на 30%.

Согласно проекту, площадь производственно-складского здания составит 40 тыс. кв. метров. В ходе реализации проекта будет создано 125 рабочих мест.

"Слотекс" работает на рынке с 1990 года, разрабатывает и производит декоративный пластик, мебельные комплектующие и интерьерно-отделочные материалы.

Слотекс IKEA
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