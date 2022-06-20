ЦБ могут обязать делиться со Счетной палатой скрытой отчетностью компаний

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Банк России будет обязан предоставлять Счетной палате по ее мотивированному запросу "засекреченную" из-за санкций отчетность компаний, говорится в подготовленном ко второму чтению законопроекте, который изначально уточнял правила погашения просроченных кредитов.

Это правило начнет действовать с 1 января 2023 года, указано в проекте.

Акционерные общества могут не раскрывать частично или в полном объеме свою отчетность и иные ранее обязательные к публикации сведения до конца 2022 года. В апреле текущего года правительство разрешило им пользоваться такой опцией, если появление в публичном доступе сведений об их деятельности чревато введением санкций. Аналогичные меры принял и ЦБ РФ в отношении банков и финансовых организаций. Однако компании, воспользовавшиеся правом на сокрытие данных, обязаны предоставить их ЦБ РФ.

Упомянутый законопроект (N 287844-7) правительство внесло в Госдуму еще в 2017 году. Он был принят в первом чтении в феврале 2018 года, а ко второму чтению подготовлен лишь сейчас и полностью изменен, в нем не осталось норм, касающихся правил погашения просроченных долгов.