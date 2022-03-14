Кабмин ретроспективно разрешил эмитентам не раскрывать данные о выпуске ценных бумаг

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Организации-эмитенты смогут до конца 2022 года не раскрывать частично или в полном объеме свою отчетность, информацию о выпуске ценных бумаг, если это чревато для них введением санкций. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Новый порядок раскрытия будет действовать до 31 декабря 2022 года и распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Постановление позволяет компаниям раскрывать и предоставлять в усеченном виде или не раскрывать вовсе информацию, которая должна раскрываться в соответствии с требованиями законов "Об акционерных обществах" и "О рынке ценных бумаг". В частности, статья 92 закона об АО обязывает публичные акционерные общества раскрывать свои годовые отчеты, проспекты ценных бумаг, а также сообщения о проведении общих собраний акционеров.

Компании смогут воспользоваться новыми правилами, если обнародование упомянутых сведений может привести "к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) иных лиц, в том числе к введению новых мер ограничительного характера в отношении лица, о котором эмитентом раскрывается и (или) предоставляется информация".

Аналогичный порядок вводится и для раскрытия инсайдерской информации, если ее обнародование может привести "к введению мер ограничительного характера в отношении лица, о котором раскрывается инсайдерская информация". Новые правила распространяются на компании-эмитенты, организаторов торговли, клиринговые организации, а также депозитарии и кредитные организации, осуществляющие расчеты по результатам сделок и т.д.

"Решение принято для защиты участников фондового рынка от возможных санкций со стороны недружественных государств", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Ранее с этой же целью правительство РФ разрешило компаниям - участникам госзакупок не публиковать список своих контрагентов.

На минувшей неделе парламент принял закон, который наделяет Совет директоров Банка России правом до 31 декабря 2022 г. определять перечень информации финансовых организаций, которую они вправе не раскрывать для неограниченного круга лиц.