ЦБ дал понять, что не приветствует злоупотребление правом на "закрытие" информации

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Эмитенты, пользуясь правом не раскрывать санкционно-чувствительную информацию, должны учитывать также риски, возникающие в связи с этим у инвесторов. Соответствующая рекомендация содержится в информационном письме Банка России от 14 июня.

Вскоре после введения жестких антироссийских санкций в связи с событиями на Украине правительство РФ выпустило постановление, разрешающее эмитентам не раскрывать частично или в полном объеме свою отчетность, информацию о выпуске ценных бумаг, если это чревато для них или их контрагентов введением санкций. Новый порядок раскрытия будет действовать до 31 декабря 2022 года, а распространяется он на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

На практике эта норма применяется иногда в ситуациях, когда санкционные риски прослеживаются с трудом. Например, "Роснано", чьи финансовые проблемы оказались в центре внимания долгового рынка в конце минувшего года, с марта перестало раскрывать в существенных фактах сведения о выплате купонов по всем выпускам облигаций, ссылаясь на постановление правительства.

ЦБ в своем письме рекомендует эмитентам и инсайдерам "пользоваться предоставленным правом на ограничение раскрытия и (или) предоставления информации с учетом конкретных обстоятельств деятельности эмитента, возможности наступления негативных последствий в связи с ограничением раскрытия информации, в частности, возникновения возможных рисков, связанных с отсутствием у инвесторов" данных, необходимых для принятия инвестиционного решения.

"Особое внимание следует уделять оценке риска нераскрытия информации, связанной с реализацией прав по ценным бумагам, например, о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента, или о начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также информации, которая может оказать влияние на проведение организованных торгов ценными бумагами эмитента, например, о предстоящем досрочном погашении ценных бумаг, о заключении эмитентом соглашения о новации или предоставлении отступного, влекущего прекращение обязательств по облигациям эмитента", - отмечает регулятор.

Инвесторам же ЦБ рекомендует при осуществлении сделок с ценными бумагами принимать во внимание то, что эмитент мог раскрыть информацию в ограниченном объеме, а также риски того, что сведения, которые могли бы оказать существенное влияние на котировки ценных бумаг и на принятие решений, не раскрыты.