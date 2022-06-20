Минфин внес в правительство проект постановления о снижении ставки по льготной ипотеке

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Минфин разработал и внес правительство РФ проект постановления, предусматривающий снижение ставки по льготной ипотеке с 9% до 7%, говорится в сообщении министерства.

Снижение ставки по льготной ипотеке на новостройки поддержит граждан и создаст дополнительный спрос на жилье, что положительно скажется на строительной отрасли, указало ведомство.

Ранее о планах снизить ставку по программе льготной ипотеки объявил президент РФ Владимир Путин в рамках ПМЭФ-2022.

Программа действует до конца текущего года. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов - до 6 млн рублей. При сочетании этой программы с рыночной или другой субсидированной ипотекой можно увеличить лимит до 30 млн рублей и до 15 млн рублей соответственно.

С начала действия программы "Льготная ипотека" выдано 781,5 тыс. кредитов на общую сумму 2,3 трлн рублей, в том числе в 2022 году - 100,9 тыс. кредитов на сумму 301,8 млрд рублей.