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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:08

Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%

Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%
Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, снижающее ставку по программе льготной ипотеки с 9% до 7%.

"Эта мера не только поможет большему числу людей приобрести жилье на выгодных условиях, но и окажет значительную поддержку строительному сектору, загрузит мощности и смежных отраслей", - заявил Мишустин на заседании правительства в среду.

Срок действия программы и ее параметры остались прежними. Размер субсидируемого кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных российских субъектов.

Кроме того, с 1 мая был увеличен максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки до 30 млн и 15 млн рублей соответственно.

Михаил Мишустин
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