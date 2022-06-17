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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:27

Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 9% до 7%

Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 9% до 7%
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил еще раз снизить ставку по программе льготной ипотеки - с 9% до 7%, она будет действовать до конца года.

"После резкого роста весной процентные ставки в российской экономике постепенно снижаются, Центральный банк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке, теперь до 7%. Но на что хотел бы обратить внимание: срок действия программы остается прежним, до конца текущего года", - заявил Путин, выступая в ходе ПМЭФ-2022.

Остальные условия, включая лимиты кредита, остаются прежними.

В апреле Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9%. Государственная программа льготной ипотеки по новым условиям заработала с 1 мая.

Льготная программа ипотеки действует с 2019 года. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов - до 6 млн рублей.

Владимир Путин
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