Промысел крабов в РФ продолжается, "Русский краб" освоил более половины годовой квоты. Обзор

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Краболовы РФ в условиях отказа США от импорта российских морепродуктов продолжают вылов крабов и работают над диверсификацией экспорта. Один из ведущих игроков этого рынка - ГК "Русский краб" - уже освоил более половины годовой квоты. В Росрыболовстве предпосылок к остановке промысла не видят.

Оснований для остановки промысла нет, прогноз по экспорту сохраняется

ГК "Русский краб" к настоящему времени освоила 52% выделенной на текущий год квоты, что на 7% опережает плановый показатель компании, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ГК Александр Сапожников.

По его словам, квота компании на 2022 год составляет 11 764 тонны краба. "До конца года планируем освоить весь объем", - сказал он.

Сапожников также сообщил, что в 2021 году группа добыла 12 533 тонны краба, что составило 99,5% от выделенного объема квот. В 2020 году освоение составило 99,1%, или 13 020 тонн. "Снижение объема добычи объясняется сокращением общего допустимого улова в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, который установлен приказами Росрыболовства. Он не связан с какими-либо производственными причинами", - пояснил глава компании.

Как уточнил Сапожников, ГК ведет добычу камчатского, синего, равношипого, волосатого четурехугольного крабов, крабов-стригунов опилио и Бэрда. "Структура вылова по видам соответствует структуре водных биоресурсов в активе компании, а также сезону и доступности к вылову в той или иной подзоне", - сказал он.

По его словам, по итогам 2021 года в общероссийских экспортных поставках крабов доля ГК сохранялась на уровне 13%. Основными направлениями экспорта варено-мороженой продукции были США и Япония. Живая продукция поставлялась в Китай и Южную Корею.

Сапожников уточнил, что по итогам предыдущих двух лет экспорт компании в США составлял порядка 3 тыс. тонн в год. "Трудностей с отгрузками не было, но с конца прошлого года и до настоящего момента в США наблюдается спад спроса и снижение цен на краба, - сказал он. - После периода пандемии, когда мы фиксировали активный рост интереса к домашнему потреблению дорогих морепродуктов, это достаточно прогнозируемый спад. Рынок перегрет, "ковидные" субсидии населению и бизнесу отменены, на складах образовались стоки от поставщиков разных стран".

По его словам, американский рынок никогда не был для компании единственным направлением экспорта. "Наше производство настроено под добычу и реализацию как живого, так и варено-мороженого краба. Используемые рецептуры адаптированы под национальные гастрономии различных стран-потребителей, продажи и логистика диверсифицированы. Объемы, которые ранее направлялись в США, будут поставлены на другие рынки", - сказал он.

"Мы внимательно следим за рынком и работаем над расширением географии сбыта. Конец прошлого года особенно отчетливо показал правильность этой стратегии, - сообщил Сапожников. - Сегодня компания уже имеет контракты на поставку в страны Юго-Восточной Азии, планируется экспорт на арабские направления. Оснований для прекращения промысла мы не видим".

При этом он отметил, что с учетом ограниченности ценных видов краба в мире запрет на импорт в одной стране не изменит в целом картину продаж. "Место российского краба на американском рынке займет канадский опилио, это значит, что российские экспортеры зайдут на рынки, на которых канадские поставки сократятся. Таким образом, общий объем продаж краба сохранится на прежнем уровне", - уверен он.

Сапожников также сообщил, что компания не меняет прогноз по экспорту крабов на этот год, "весь объем квот - в активе". "Возможно, структура реализации будет смещена в сторону живой продукции за счет переориентации на азиатские рынки", - сказал он.

В настоящее время компания реализует инвестиционную программу по строительству 10 краболовных судов в соответствии с планом и контрактными обязательствами. В этом году на строительство судов направлено 1 млрд 940 млн рублей. Отвечая на вопрос о том, повлияли ли антироссийские санкции на поставки оборудования для компании, Сапожников сказал: "Часть иностранного оборудования для новых судов, которые компания строит в рамках программы инвестквот, будет замещена аналогами. В настоящий момент этот вопрос прорабатывается вместе с верфями".

ГК "Русский краб" является одним из ведущих добытчиков крабов в РФ. До конца марта основным владельцем компании был Глеб Франк. После включения в санкционный список США он сократил свою долю до 29,9%.

Корректировка в стороны рынков Азии

В Росрыболовстве также считают, что предпосылок к остановке промысла крабов в РФ нет. "Освоение выделенных квот продолжается в нормальном режиме", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По состоянию на конец мая совокупный объем вылова крабов в Дальневосточном и Северном бассейнах составляет почти 35 тысяч тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года изменение небольшое - тогда вылов составил 37 тысяч тонн.

В ведомстве отметили, что с введением антироссийских санкций у некоторых компаний Северного бассейна появились "определенные проблемы со сбытом продукции". "Однако сейчас они корректируют поставки в сторону азиатских рынков", - сказали там.

Как отметили в пресс-службе, премиальные виды крабов - ограниченный в мире ресурс, Россия является его крупнейшим добытчиком. "Место выбывших импортеров быстро займут покупатели из других стран. Мы видим интерес рынков Китая, ОАЭ и других стран. В настоящее время расширяется география поставок и объемы мороженого краба в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Идет поиск новых рынков сбыта с высокой покупательской способностью и туристическим потоком", - сообщили в пресс-службе.

Экспорт: плюс две тысячи тонн

Как сообщили "Интерфаксу" в центре "Агроэкспорт" при Минсельхозе со ссылкой на данные ФТС, в 2021 году РФ экспортировала 75,3 тыс. тонн крабов, что на 2 тыс. тонн больше, чем годом ранее. В стоимостном выражении экспорт составил $2 млрд 565,3 млн против $1 млрд 592,4 млн соответственно. Основной объем поставок традиционно приходится на экспорт замороженной продукции (более 60% в стоимостной структуре экспорта).

Так, в 2021 году на зарубежные рынки было поставлено 45,1 тыс. тонн замороженных крабов на $1 млрд 642,7 млн против 43,3 тыс. тонн на $940, 4 млн в 2020 году. Остальной экспорт пришелся на живых, свежих и охлажденных крабов.

В прошлом году основными покупателями крабов из РФ были Южная Корея с долей 40% в стоимостной структуре (38,1 тыс. тонн на $1 млрд 026,8 млн), Нидерланды (доля 36,2%, 18,8 тыс. тонн на $928,9 млн), Китай (доля 21,3%, 15,4 тыс. тонн на $546,3 млн), Япония (доля 2,1%, 2,7 тыс. тонн на $53,5 млн), Норвегия (доля 0,04%, 0,02 тыс. тонн на $1,1 млн).

Как отметили в "Агроэкспорте", традиционно ракообразные, в том числе и крабы, экспортировались в страны ЕС, США, Японию, которые ввели ограничения на импорт из России отдельных видов морепродуктов, в частности крабов. "В связи с этим в ближайшей перспективе "выпадающие" объемы экспорта могут быть переориентированы на другие страны, преимущественно в Китай, Южную Корею, в ряд стран Юго-Восточной Азии", - заявили в "Агроэкспорте".

Согласно приказам Минсельхоза РФ, в последние несколько лет общий допустимый улов (ОДУ) крабов в РФ составляет порядка 100 тыс. тонн. В 2022 году распределение ОДУ (103,09 тыс. тонн) по бассейнам составило: Северный бассейн - 29,5 тыс. тонн, Дальневосточный - 73,5 тыс. тонн.

В РФ сложилась экспортоориентированная модель крабового бизнеса. Свыше 90% крабов отправляется на экспорт. При этом из Северного бассейна крабы экспортируются в США и Европу, из Дальневосточного бассейна - как в США, так и в Азию.

Экспорт крабов - одна из наиболее валютоемких статей рыбохозяйственной отрасли. Несмотря на небольшую долю в объеме экспорта в 2021 году - менее 5%, крабы принесли более 43% выручки от всего российского "рыбного" экспорта.

Самых дорогих только 10%

По данным экспертов рынка морепродуктов, в мире ежегодно добывается и выращивается около 2,8 млн тонн крабов. В 2021 году этот показатель составил 2,7 млн тонн против 2,5 млн тонн в 2020 году.

Около 40% этой массы приходится на недорогие виды аквакультурных крабов, около 50% - на недорогие виды крабов, добытых в природе. Только около 10% приходится на самые дорогие виды, к которым относятся так называемые королевские (камчатский, синий, равношипый - 2% мирового объема) и премиальные (крабы-стригуны опилио, Бэрда, волосатый, глубоководный красный стригун - 8%).

Мировое предложение королевских и премиум крабов в 2021 году составило около 274 тыс. тонн, из которых на королевских крабов пришлось около 54,5 тыс. тонн (из этого объема 30,3 тыс. тонн, или 1% от мирового объема крабов, составили самые ценные - камчатские крабы).

"Во всех странах мира именно эти крабы, особенно королевские, считаются деликатесом", - уточнили в ГК "Русский краб".

Крупнейшие промыслы наиболее ценных крабов находятся в России и Канаде. При этом РФ обеспечивает 70% мировой добычи королевских крабов и 30% - премиальных. В 2022 году в связи с запретом на промысел камчатского краба на Аляске квотами на этот самый ценный вид крабов в мире располагают только две страны - Россия (27,5 тыс. тонн, или 94% мирового объема) и Норвегия (1,8 тыс. тонн, 6%).

Основными потребителями крабов являются США, Япония, страны Юго-Восточной Азии.